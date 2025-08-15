Атаки по НПЗ в Росії є важливим інструментом придушення воєнної машини Путіна.

Україна не припинить атаки безпілотників на військові об’єкти в Росії, доки Москва не погодиться на мир. Про це пише Sky News із посиланням на бригадного генерала Юрія Щиголя, який відповідає за безпілотні операції Головного управління розвідки Міноборони України.

Щиголь керував кількома руйнівними для Росії операціями, завдавши російській військовій економіці збитків на мільярди доларів. І поступово потенціал українських далекобійних дронів зростає, зазначає Sky News.

"Операції продовжаться, якщо Росія відмовиться від справедливого миру та залишиться на території України. Спочатку у нас було кілька дронів на місяць, здатних вражати цілі на відстані від 100 до 250 кілометрів. Сьогодні у нас є дрони, здатні літати на відстань від 3000 до 4000 кілометрів, і це не межа, це обмежено лише запасом палива, який можна збільшити", – зауважив Щиголь.

Одним з основних напрямків українських зусиль у цих операціях є атаки по російських нафтопереробних заводах. Вони забезпечують російську армію пальним, а російський бюджет – грошима на зброю і гарматне м’ясо.

"Якщо нафтопереробний завод буде повністю знищено, це буде одна з найбільших операцій, проведених раніше", – сказав бригадний генерал Щиголь.

За його словами, Україна постійно нарощує свій потенціал для дронових атак.

"Це не приносить мені задоволення, війна ніколи не може бути джерелом задоволення. У кожного з нас є завдання, які ми могли б виконати в мирний час. Але це війна; це (далекобійні удари по РФ) не приносить задоволення. Однак це приносить користь державі та шкодить нашому ворогу", – додав генерал.

Як писав УНІАН, останніми тижнями Україна помітно активізувала дронові атаки по території Росії. Так, у ніч проти 15 серпня українські дронарі вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, один з найбільших в Росії.

Також ми розповідали, що цієї ночі українські дрони вразили вантажне судно в одному з портів Астраханської області. Судно привезло з Ірану комплектуючі для виробництва "Шахедів".

