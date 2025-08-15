Мерц розраховує на те, що Путін серйозно поставиться до пропозиції Трампа про переговори.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на те, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін погодиться на переговори з Україною без жодних умов. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і після зустрічі на Алясці без будь-яких умов приступить до переговорів з Україною", - написав Мерц.

Він зазначив, що вже три з половиною роки Росія продовжує порушувати міжнародне право після нападу на Україну. За його словами, тепер у Москви є реальна можливість погодитися на перемир'я і припинити бойові дії.

"Останніми днями Німеччина, разом з Україною та європейськими союзниками, показала шлях до миру, який захищає основні інтереси Європи та України в галузі безпеки. Метою має бути проведення саміту, в якому також візьме участь президент Зеленський", - додав Мерц.

Канцлер Німеччини наголосив, що на саміті за участю президента України Володимира Зеленського необхідно домовитися про перемир'я. Він зазначив, що Україна потребує надійних гарантій безпеки.

"Територіальні питання можуть бути вирішені тільки за згодою українців", - заявив Мерц.

За його словами, він і лідери інших європейських країн донесли ці послання Путіну перед його зустріччю з Путіним. Мерц поділився, що продовжує підтримувати контакт із президентом США.

"Президент Трамп тепер може зробити важливий крок на шляху до миру", - запевнив канцлер Німеччини.

Також Мерц подякував Трампу за його ініціативу і тісну співпрацю з Європою.

"Під час нашої останньої розмови з європейськими партнерами ми запевнили його в нашій постійній підтримці України. Президент Трамп може на це покластися", - підкреслив канцлер Німеччини.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - важливі новини

Нагадаємо, що вже сьогодні, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з центральних тем саміту буде російсько-українська війна.

Раніше було оголошено склади американської та російської делегацій. До складу делегації США, зокрема, увійдуть держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессант і спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

Російську сторону, зокрема, представлятимуть помічник глави РФ Юрій Ушаков, спеціальний посланник Путіна з інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі і помічник глави РФ Володимир Мединський не прибуде на саміт.

Крім того, Трамп говорив про те, що під час зустрічі на Алясці обговорюватимуть питання обміну територіями між Україною і РФ. Проте конкретні рішення з цього приводу ухвалюватиме Україна.

За словами Трампа, США нададуть Україні гарантії безпеки спільно з країнами Європи, але це не буде зроблено під егідою НАТО.

