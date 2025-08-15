Україна намагається витіснити РФ на Донеччині напередодні саміту на Алясці, – WP

На деяких ділянках Донеччини росіян відтіснили майже не 5 км, пише The Washington Post.

Україна намагається повернути території на Донеччині, які Росія несподівано змогла захопити напередодні саміту на Алясці, пишуть журналісти The Washington Post.

Зазначається, що росіяни скористалися слабкими місцями на флангах України та просунулися на відстань близько 14,5 км до міста Добропілля. Тому Україна перекинула туди свої елітні війська. До вечора четверга Україні вдалося відвоювати близько 5 км території, зазначив в коментарі журналістам сержант 82-ї десантно-штурмової бригади України.

"Києву потрібно, щоб ми завершили це (зупинили наступ росіян, – УНІАН) якомога швидше. Я не відчуваю страху, здебільшого лише гнів до сусідніх з нами підрозділів, що вони не підтримують такий самий рівень оборони, як ми", – сказав сержант.

Відео дня

Журналісти вважають, що закріплення росіян на цих територіях дозволить Москві контролювати українські логістичні шляхи та наблизить РФ до захоплення Краматорська.

"Путін уже заявив, що всю Донецьку область вважає своєю, і підштовхує Україну віддати весь Донбас, включаючи Донецьку та Луганську області, в рамках угоди про припинення війни. Кожен сантиметр Донецької області, який втрачає Київ, наближає Росію до її мети – повного претензії на цю територію, або на полі бою, або шляхом переговорів", – пишуть журналісти.

Видання пише, що російські здобутки безпосередньо перед самітом посилили побоювання щодо переваги Путіна, який зустрічається з непередбачуваним президентом США, який неодноразово змінював свою позицію щодо України.

"Те, що ми так швидко втрачали територію, пояснюється тим, що ми не адаптуємося до російської тактики", – сказав Артем Кулачевич, командир безпілотника 82-ї бригади.

Він пояснив, що російські війська, які розпочали раптовий штурм цього тижня, були некомпетентними, але малими групами пройшли повз більш досвідчених українських солдатів.

Переговори Трампа та Путіна: важливі новини

Напередодні зустрічі з Путіним, президент США Дональд Трамп зробив ряд заяв. Зокрема він сказав, що він обговорить з російським диктатором питання обміну територіями, але конкретні рішення щодо цього ухвалюватиме Україна. Також він наголосив, що Росія отримає нові санкції, якщо мирної угоди не буде.

Про переговори на Алясці висловився і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що російська армія продовжує нести значні втрати, "намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці". Президент зазначив, що Україна "розуміє цей задум та інформує партнерів про реальну ситуацію".

Вас також можуть зацікавити новини: