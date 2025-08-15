7 корпус ДШВ показав, як зараз виглядає місто.

Місто Покровськ було очищене від російських диверсійно-розвідувальних груп, повідомили у 7-го корпусі Десантно-штурмових військ.

"Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі", - зазначають військові у Telegram.

"Пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити в Покровськ можливо", - додали штурмовики.

Ситуація навколо Покровська - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні російським ДРГ вдалося прорватися до Покровська. Офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прібильнов розповідав про бої на південних околицях Покровська, в районі Шевченко, де противник намагався накопичуватись.

Аналітики розповіли, що прорив диверсантів у місто став можливим через те, що в одній з бригад, що боронили місто, "банально закінчилася піхота".

Повідомлялось, що триває робота зі знищення ворожих ДРГ.

