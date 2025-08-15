Samsung Galaxy S25 FE показався на рендерах у різних кольорах / фото Android Headlines

Портал Android Headlines опублікував серію якісних рендерів Samsung Galaxy S25 FE у всіх кольорах, які остаточно розкривають зовнішній вигляд бюджетного флагмана.

За даними джерела, Samsung Galaxy S25 FE надійде в продаж у чотирьох кольорах: чорному, темно-синьому, крижано-блакитному та білому. Особливо виділяється темно-синій відтінок, що нагадує нові розкладачки Galaxy Z Flip 7 і Galaxy Z Fold 7.

У всіх колірних версій S25 FE бічні грані виконані з алюмінію сріблястого відтінку. Виробнику вдалося скоротити товщину рамок навколо дисплея, завдяки чому смартфон став трохи компактнішим і тоншим за свого попередника. В іншому дизайн майже повністю повторює базовий S25.

Фото Samsung Galaxy S25 FE 15 серпня 2025
Очікувані характеристики Galaxy S25 FE включають чип Exynos 2400e, 8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ постійної пам'яті, батарею 4900 мАг зі швидкою зарядкою до 45 Вт і дисплей на 6,7" з роздільною здатністю 2340×1080. Система камер включатиме 50-Мп основний сенсор (OIS), 12-Мп ширік і 8-Мп телевік (3x зум, OIS). Селфі-камера оновиться з 10 до 12 Мп.

Крім того, Samsung Galaxy S25 FE працюватиме під управлінням One UI 8 на базі Android 16 і запропонує підтримку оновленнями до 2032 року.

Згідно з актуальною інформацією, Samsung планує випустити Galaxy S25 FE на початку вересня. Виробник поспішає, щоб звільнити місце для інших важливих запусків у другій половині 2025 року. Передбачувана ціна – 679 євро (~33 000 грн)

Samsung підтвердила, що до кінця року представить свій перший смартфон, що складається втричі, і "розумні" окуляри для конкуренції з Meta. А раніше цього місяця компанія випустила бюджетник Galaxy A17 – він отримуватиме оновлення до 2031 року.

