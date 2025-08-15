Попередня версія аварії - "викид" рейки через аномальну спеку.

На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", - ідеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія - "викид" рейки через аномальну спеку.

Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ попросили дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут.

В УЗ запевнили, що усіх гарантовано довезуть.

Пізніше в компанії додали, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.

"Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення", - вказано у повідомленні.

Що гублять у поїздах і зміни в "Укрзалізниці"

Від початку 2025 року залізнична компанія отримала понад 11 тисяч заявок із проханням знайти загублені речі. Минулого року цих запитів було на 40% менше. Окрім навушників, ключів, документів, гаманців і сумок пасажири та пасажирки губили — шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і портмоне з фото Степана Бандери.

На початку серпня "Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни руху поїздів через ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті. З 25 серпня по 20 вересня угорська залізниця проводитиме масштабні ремонтні роботи на станції Будапешт-Келеті.

