До складу американської делегації не увійшов віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Сьогодні, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Їх супроводжуватимуть американська і російська делегації, склади яких уже оголошені, пише Reuters.

Зокрема, Білий дім опублікував повний список американської делегації. Цікаво, що до неї не увійшов віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Повний список делегації США:

Відео дня

Державний секретар США Марко Рубіо

Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр торгівлі США Говард Лютнік

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт

Директор ЦРУ Джон Реткліфф

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс

Заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно

Також повний список своєї делегації оголосила і російська сторона. Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі і помічник глави РФ Володимир Мединський не прибуде на саміт.

Повний список делегації Росії:

Помічник глави РФ Юрій Ушаков

Спеціальний посланник Путіна з інвестицій та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов

В агентстві зазначили, що однією з головних тем зустрічі Трампа і Путіна буде обговорення врегулювання війни в Україні. Президент США вже вирушив на саміт на борту Air Force One.

Зустріч Трампа і Путіна - важливі новини

Нагадаємо, що 15 серпня відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці. Президент США прийме главу Кремля на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше повідомив, що російська сторона не планує підписувати жодних документів і угод за підсумками зустрічі Путіна і Трампа. Проте він підтвердив, що лідери США і РФ обговорюватимуть війну в Україні.

У Bloomberg писали, що у Трампа і Путіна різні очікування від їхньої зустрічі на Алясці. Президент США вважає будь-яке перемир'я в Україні ключовою метою переговорів, а для російського диктатора зустріч із Трампом на американській землі вже є перемогою.

Вас також можуть зацікавити новини: