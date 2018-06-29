"Свататися приїхав?": у мережі обговорюють візит соліста Rammstein до Києва (фото)

Користувачі соцмереж також опублікували фото з фронтменом Rammstein.

Поява Тілля в Києві продовжують обговорювати в соцмережі. У четвер Ліндеманн прогулювався Києвом без супроводу охорони.

Читайте такожУ Києві помітили соліста Rammstein Тілля Ліндеманна (фото)

З якою метою музикант прибув до України - поки невідомо. Користувач Віктор Сокуренко висунув своє припущення щодо мети візиту німця в Київ.

"Опускаючи за дужки підтримку мітингу за музей (тут він, без сумніву, молодець), хочеться запитати: "Тілль, любий, ти свататися приїхав? Так наречена як би тут не живе, шукай у Нью-Йорку #Лобода #Ліндеманн #СоветДаЛюбовь", - написав він, натякаючи на його "відносини" з українською співачкою Світланою Лободою.

Пізніше Тілль був помічений і в інших місцях міста. Інші користувачі соцмереж також опублікували фото з фронтменом Rammstein. "Те відчуття, коли сидиш собі спокійно снідаєш, і тут за сусідній столик сідає Тілль Ліндеманн", - коментує своє фото в соцмережі користувач ta_bublik.

"Зайшли на каву і випадково зустріли соліста Rammstein", - пише користувач Анна.