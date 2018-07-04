Atlas Weekend побив рекорд з відвідуваності: організатори розповіли про перший день фестивалю з Винником (фото, відео)
15:42, 04 липня 2018Суспільство
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У 2017 році безкоштовний стартовий день фестивалю Atlas Weekend, хедлайнером якого була Вєрка Сердючка, відвідало 110 тисяч осіб.
Перший день фестивалю Atlas Weekend відвідало 154 тисячі чоловік / Facebook
Перший день київського фестивалю Atlas Weekend 2018 на ВДНГ відвідало 154 тис. людей. Про це йдеться на офіційній сторінці в Facebook фестивалю.
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"Друзі, з гордістю повідомляємо, що вчора ми побили рекорд відвідуваності фестивалю! 3 липня Atlas Weekend 2018 відвідало 154 тис чоловік! Спасибі, що були з нами", - йдеться в повідомленні.
У 2017 році безкоштовний стартовий день фестивалю, хедлайнером якого була Вєрка Сердючка, відвідали 110 тисяч осіб. А всього глядачами минулого року було понад 400 тисяч.
Нагадаємо, цього року Atlas Weekend триває 6 днів. Перший день був безкоштовним, представляв восновному українських артистів, а хедлайнером був співак Олег Винник.
У Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend
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