Роздягнув дівчат і засвітив тату: Макс Барських здивував відвертим образом до нової пісні (фото, відео)

Зараз артист здивував новим образом і оригінально засвітив назву майбутнього треку "Полураздета".

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