Роздягнув дівчат і засвітив тату: Макс Барських здивував відвертим образом до нової пісні (фото, відео)
16:01, 06 липня 2018Суспільство
71 0
Зараз артист здивував новим образом і оригінально засвітив назву майбутнього треку "Полураздета".
Макс Барських анонсував нову пісню / скріншот
Популярний співак Макс Барських продовжує епатувати публіку. Цього разу артист здивував новим образом і оригінально засвітив назву майбутнього треку "Полураздета".
На сторінці Instagram виконавця з'явилися перші спойлери нового досить відвертого образу співака, зняті на Polaroid, з загадковими хештегом #влітку #полураздета.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter