Роздягнув дівчат і засвітив тату: Макс Барських здивував відвертим образом до нової пісні (фото, відео)

Танцюй зі мною Нам далеко до світанку Я сам не свій, Коли ти полураздета Хочу тебе і нехай ми незнайомі Я довго чекав на цю ніч... #ВЛІТКУ #ПОЛУРАЗДЕТА #BADOEV2018 DOP @il.on.max Edit @ianamazana

A post shared by Макс Барських / Max Barskih (@max_barskih) on Jul 6, 2018 at 2:04am PDT