"Бідний страус": Ані Лорак розкритикували за дивне вбрання (фото)
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Українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за фото в незвичайному вбранні. Артистка позувала в короткій "волохатій" сукні.
Фолловери співачки зазначили під фото, що наряд виглядає дивно.
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"Диво в пір'ї", "Наступна за логікою буде у рожевому пір'ї... от вас, матінко, понесло", "Де ж ви стільки страусиного пір'я поцупили? Бідний,бідний страус", "Кароліна, що я вам можу сказати, що без цього балахона ви краще виглядаєте, ви ж не Алла Пугачова".
У той же час багато користувачів похвалили зовнішній вигляд співачки і відзначили, що вона відмінно виглядає.
Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії.