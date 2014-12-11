В ОБСЄ заявили про позитивне ставлення до місії з боку жителів Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ Ертуаль Апакан.

«Команди наших спостерігачів спілкуються з представниками абсолютно всіх сторін. І наші відносини з місцевим населенням досить позитивні. Люди нам допомагають і співробітничають з нами. Також нам допомагає у нашій роботі український уряд – за це я хочу оголосити окрему подяку», - сказав пан Апакан.

Він також відзначив, що найголовніша проблема, з якою стикаються спостерігачі місії, - безпека. За його словами, спостерігачам украй складно потрапити в ті зони, де тривають обстріл і бомбардування, а також в райони, де режим припинення вогню було порушено.

Секретар місії Майкл Боцюрків підкреслив, що Луганська область дуже близько знаходиться до лінії фронту. «Наші фахівці двічі сприяли доступу гуманітарної допомоги в райони, де це було необхідно. І також допомагали доступу ремонтних бригад для відновлення водопостачання, електропостачання в селах, де була зруйнована дана інфраструктура», - сказав Боцюрків. Він також додав, що спостерігачам ОБСЄ навіть вдалося добитися тимчасового перемир'я для того, щоб робочі могли пройти до населеного пункту.

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На даний час в Україні працюють близько 360 спостерігачів спеціальної моніторингової місії, вони – з 41 країни. До середини січня їх кількість планується збільшити до 500. З них 350 осіб буде розміщено в Луганську і Донецьку.

«Зараз наші фахівці є в центрі Луганська, у Сєвєродонецьку. Є польові офіси – Донецьку, Маріуполі і Краматорську", - відзначив Апакан.

За його словами, до спостерігачів ОБСЄ приєднаються для виконання моніторингу "близько 400 колег з України".