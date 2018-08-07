Полетіла з донькою: Ані Лорак порушила мовчання після новини про зраду чоловіка

Співачка опублікувала перший пост після довгого мовчання. На знімку Кароліна цілує доньку Софію в ніс.

Ані Лорак повернулася в Instagram через тиждень після того, як в мережу потрапило скандальне відео з її чоловіком Муратом.

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Співачка опублікувала перший пост після довгого мовчання. На знімку Кароліна цілує доньку Софію в ніс. Геолокація вказує на те, що фото зроблено в Єрусалимі.

A post shared by Ані Лорак (@anilorak) on Aug 6, 2018 at 9:55am PDT

Знімок зібрав рекордну кількість лайків в Інстаграм співачки - більше 220 тисяч. Мабуть, цими сердечками шанувальники співачки хочуть продемонструвати їй свою підтримку.

Як повідомлялося, співачка на тиждень пропала з соцмереж після новини про зраду чоловіка. Чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також покинула разом.

Співачка зраду чоловіка ніяк не коментувала.