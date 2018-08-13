"Бажано не висловлюватися": у РФ попередили Вайкуле про наслідки через відмову їхати до окупованого Криму

Російський критик назвав позицію Вайкуле щодо Криму "дуже некрасивою".

Російський журналіст, музичний критик, а також екс-суддя українського вокального талант-шоу "Х-фактор" Сергій Сосєдов засудив слова латвійської співачки Лайми Вайкуле про Крим і порадив всім артистам РФ або замовчувати про свої погляди, або "йти до кінця".

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"Їй і взагалі всім артистам бажано не висловлюватися щодо Криму, якщо позиція така хитка. Тому що, живучи в Росії та працюючи в Росії, не визнавати російські території дуже небезпечно. У цьому випадку треба або йти від відповідей, або пояснювати позицію до кінця", - сказав Сосєдов в інтерв'ю "URA.RU".

"Якщо ти така принципова, якщо ти така європейка, треба йти до кінця", - додав він, назвавши позицію Вайкуле "дуже некрасивою".

Він нагадав, що Латвія "багато жила при Радянському Союзі", і сама співачка зобов'язана Росії своїм творчим успіхам.

"Не будемо забувати, що те розкішне життя, яке отримала Лайма, вона отримала тільки і виключно завдяки успіху в Росії. У Латвії у Лайми роботи немає, як і в Естонії, Литві. Там немає для кого співати, там дуже вузька аудиторія", - впевнений музичний критик.

Раніше російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяву артистки про окупований Крим.