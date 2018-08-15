Ґвалтування бітами та гімн РФ: екс-в’язень окупантів розповів про знущання у кримській тюрмі

Мурад Алієв, який втік до України з-під домашнього арешту, розповів, що над ув’язненими систематично знущаються співробітники колонії, також їх змушують співати гімн РФ.

З початку анексії Криму зафіксовано 181 випадок негуманного поводження з жителями окупованого півострову - «КримSOS»

За даними громадських активістів, 55 випадків з них – тортури.

Київ. 15 серпня. УНІАН. З початку окупації Криму громадські активісти зафіксували 181 випадок негуманного поводження з жителями анексованого півострову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління громадської організації «КримSOS» Таміла Ташева повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Ташевої, наведені цифри є не остаточними даними, адже у випадках тортур потерпілі частіше за все бояться повідомляти про це.

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“З початку анексії Криму Росією до червня 2018 року зафіксовано 181 випадок негуманного поводження з жителями півострова, 55 з яких - тортури, 30 - ненадання медичної допомоги під час тримання під вартою, що часто закінчувалося смертю в'язнів. Крім того, до цього числа входить й побиття силовиками, незаконні поміщення до штрафних ізоляторів, дискримінація за національними ознаками, перешкоджання зв’язку ув’язнених з консульською службою”, - сказала Ташева.

Присутній на прес-конференції колишній в’язень Керченської виправної колонії №2 Мурад Алієв, який втік до України з-під домашнього арешту, розповів, що над ув’язненими систематично знущаються співробітники колонії, також їх змушують співати гімн РФ.

“Найстрашніше почалось, коли до колонії приїхало п’ятеро співробітників з Омську. Саме вони зустрічали новоприбулих - били, знущались над ними, роздягали, навіть взяли деяких в’язнів собі на допомогу, які лякали новоприбулих ізолятором, забирали в них речі та забороняли розповідати про те, що відбувається. Деяких засуджених співробітники колонії навіть ґвалтували дерев’яними битами”, - сказав Алієв, якого було засуджено за сфабрикованою справою.

За словами Алієва, у колонії він проводив правозахисну роботу, намагався допомогти іншим в’язням: звертався до адміністрації колонії, писав заяви до прокуратури, але в результаті отримував лише листи про те, що жодних порушень не знайдено.

“Єдиний плюс, що після приїзду прокуратури на декілька тижнів вони трохи заспокоювались. Наші родичі зі свого боку теж нічого зробити не могли з тим, що до нас ставились як до тварин. Нас стали часто відправляти до ізолятору, щоб змусити нас перестати чинити опір системі: катували струмом, душили, били так, щоб не було побоїв видно, лякали, що додадуть термін. Єдине, чого вдалося нам домогтись, щоб поїхали омські “кати”. Але на їхнє місце приїхали нові і все почалося з початку”, - зазначив він.

Також Алієв розповів, що згодом проти нього відкрили ще одну справу - за ст. 280 Кримінального кодексу РФ (заклик до екстремізму), адвокат зміг домогтись для нього домашнього арешту.

«Я приїхав на одне з засідань і зрозумів, що треба тікати, адже якщо мене затримають на кордоні, то можуть додати лише два роки, а якщо ні, то я врятуюсь. Мені пощастило і я перебрався до України», - резюмував Алієв.