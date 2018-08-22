Олег Винник записав новий хіт до Дня Незалежності
17:59, 22 серпня 2018Суспільство
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Співак Олег Винник готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.
Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго / фото УНИАН
Олег Винник обожнює дражнити своїх фанаток-вовчиць новими знімками в Instagram.
Нещодавно він порадував прихильниць, заявивши, що готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.
Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго.
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