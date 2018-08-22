Олег Винник записав новий хіт до Дня Незалежності

17:59, 22 серпня 2018
Суспільство
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Прем&#039;єру пісні &quot;Вишиванка&quot; залишилося чекати зовсім недовго / фото УНИАН

Нещодавно він порадував прихильниць, заявивши, що готує спеціальний хіт до Дня Незалежності України.

Прем'єру пісні "Вишиванка" залишилося чекати зовсім недовго.

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Теги: #Олег Винник