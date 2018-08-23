На Львівщині школярів примусово відправляють на заходи до Дня Незалежності – журналіст

Крім того, головам РДА Львівщини наказали забезпечити участь у святкових заходах 50-70 дорослих від району.

Управління освіти Львівської ОДА дало райвідділам освіти по області розпорядження забезпечити з кожного району по 50 учнів для участі в заходах до Дня Незалежності у Львові, яке реалізується з елементом примусу.

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Про це у Facebook повідомила журналіст Вікторія Балицька. За її словами, вона була впевнена, що відповідний лист управління освіти Львівської ОДА – це фейк, однак керівник департаменту освіти Любомира Мандзій не заперечує факту того, що лист був розісланий. При тому, жодного примусу тут начебто немає, і учнів просто запрошують на цікаві та корисні заходи.

«Я вирішила перевірити чи це добровільно і вчора повидзвонювала кого могла по районах і понаписувала кому могла. Я часто їжджу на зйомки по області, тому є знайомі майже у кожному районі. Я просила подізнаватися людей по своїх каналах яка ситуація і чи є елемент примусу. Бо одна справа запросити, а інше – змушувати. Так от зворотній зв'язок показав, що таки є факт примусу», - вказала Балицька.

За її словами, освітян змушують забезпечити відправку дітей на святкування Дня Незалежності до Львова.

«Найогидніше - це механізм виконання «парт-завдання». Голова районного відділу освіти тисне на підлеглих, щоб ті тиснули на вчителів, а ті вже на батьків, а батьки переконували свої дітей чи просто наказували їм збиратися в дорогу і приречено топали прасувати вишиванки, бо сорочка є, а почуття власної гідності нема… Отакий ланцюг совдепівського маразму. Жодна людина, яка надавала мені інформацію, не погодилася бути названою», - зазначила журналістка.

За словами Балицької, подібне розпорядження отримали також і голови РДА, яким наказали забезпечити 50-70 дорослих з кожного району для участі в святкових заходах у Львові.

«Ну, але то таке, нехай дорослі самі за себе постоять. Нехай не їдуть, якщо не хочуть. Але діти!!! На завтра синоптики обіцяють 28-30 градусів тепла. Тобто 1000 дітей (20 районів по 50 дітей з кожного) має пектися на сонці бо… бо що? От навіщо? Мета?», - задається питаннями журналістка.

Журналіст зазначає, що у самому святковому заході з дітьми (випускання у небо кульок) нічого поганого немає, окрім вказаних неприємних обставин. Мова, на її думку, йде про неповагу до дітей та підміну змісту святкування Дня Незалежності.

«Кому це треба? Кому потрібно щоб ціною приниження гідності (бо якщо це не з власної волі, то страждає гідність людей, дітей) проводилися якісь сумнівні по своїй цінності заходи. Бо відзначення Дня Незалежності – це ж не захід. Це та світла енергія, яка наповнює серця людей. Радість і гордість за свою країну. Ці глибинні речі не мають нічого спільного із вишикуванням дітей і дорослих на площах», - підсумувала вона.

Свою публікацію Балицька супроводила скрінами ласта та посту Мандзій, який з’явився вже після оприлюдення скандального документа.

Вона також уточнила, що станом на 13:00 дітей таки мають везти з районів до Львова шкільними автобусами. На 11:00 вони мають бути у Львові.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві відбудеться масштабний парад до Дня Незалежності України.

На параді будуть представлені 250 одиниць військової техніки, в заходах візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

Всього по Хрещатику пройдуть 24 парадних розрахунки, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України.