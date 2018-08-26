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"Виникли проблеми зі здоров'ям": Софія Ротару прокоментувала свій стан (фото)

15:43, 26 серпня 2018
Суспільство
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У Софії Ротару піднявся тиск /фото УНІАН

«Друзі! Дійсно, вчора виникли деякі проблеми зі здоров'ям... Дякую всім за підтримку та турботу! Я вже в нормі і дуже хочеться морозива!», — написала Ротару.

До повідомлення артистка також прикріпила свою фотографію з сином, на якій вони разом тримають морозиво.

Раніше повідомлялося, що медики розповіли про втрату пам'яті Ротару. За їхніми словами, пізніше Ротару стало краще, до неї повернулася пам'ять, припинилося запаморочення. Концертний директор розповів, що у Ротару піднявся артеріальний тиск.

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Теги: #гонорари Софія Ротару