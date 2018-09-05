Стало відомо, скільки Ані Лорак витрачає на навчання дочки в елітній російській школі

Ані Лорак віддала доньку до престижної російської школи, за яку їй доводиться платити чималі гроші.

У понеділок дочка 39-річної співачки Ані Лорак Софія вперше пішла в школу. Ані вибрала для дівчинки престижну гімназію, яка знаходиться в істрінському районі Підмосков'я.

Про це пише російське видання StarHit.

Школа співачці буде обходитися в кругленьку суму. Згідно з прейскурантом, опублікованому на сайті «Павловської гімназії», навчання в першому класі варто 2,1 мільйона рублів (близько 900 тис. гривень). Якщо дівчинка захоче, наприклад, вже зараз почати вивчення іноземної мови, то батькам доведеться платити до двох тисяч рублів (830 грн) за одне заняття. Спортивні секції також вимагають грошових вливань до 1800 рублів (750 грн) за академічну годину. Творчі гуртки, студії і заняття музикою – тільки за додаткову плату.

Як повідомляв УНІАН, на перший дзвінок Софії Ані Лорак прийшла разом зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу. Мурат опублікував відео з першого дзвінка їхньої дочки Соні і попросив у Бога прощення за те, що проводив мало часу з донькою.