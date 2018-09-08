Голлівудські зірки на Венеційському кінофестивалі закликали Путіна звільнити Сенцова

Закордонні митці висловили занепокоєння фізичним станом Сенцова

Голлівудські зірки та журі 75-го Венеційського кінофестивалю закликали Росію не допустити смерті українського режисера Олега Сенцова і звільнити його.

Про це повідомляє 5 канал з посиланням на France24.

"Актриса Наомі Уоттс, актор та режисер Крістоф Вальц, разом з Гільєрмо дель Торо в п'ятницю попросили Кремль звільнити кінорежисера, який відмовляється від їжі у в'язниці на півночі Сибіру вже протягом 118 днів", - йдеться у повідомленні.

Журі основного конкурсу 75-го Венеційського кінофестивалю на чолі з Гільєрмо Дель Торо висловило занепокоєння фізичним станом Сенцова.

За його словами, Сенцов був "ув'язнений та піддавався тортурам ... після судового розгляду, який явно не поважав право на захист".

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Як повідомлялося, нещодавно екс-президент Польщі, легендарний лідер польської “Солідарності” і нобелівський лауреат 1983 року Лєх Валенса оголосив про висунення українського режисера Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. Польська кіноакадемія надає Валенсі підтримку у цьому питанні.

Український режисер із Криму Олег Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування, вимагаючи звільнення усіх українців - політв'язнів Кремля.

22 червня мати політв'язня Людмила Сенцова направила на ім'я президента РФ прохання про помилування сина. З Кремля відповіли, що Сенцов повинен сам подати відповідне клопотання.

Проте, як повідомив адвокат українця Дмитро Дінзе, режисер категорично відмовляється писати будь-які прохання.

Загалом у Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, незаконно засудженого у РФ до 12 років колонії ув'язнення за нібито шпигунство.