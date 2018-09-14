У Харкові "АТБ" судиться з блогером через скандал з АТОшником

Блогер у суді заперечив, що скандальна Facebook-сторінка, на яку посилалися численні сайти, належить йому.

Вимушений переселенець з Донецька, блогер Станіслав Федорчук, який наприкінці минулого року потрапив у скандал, пов’язаний з поширенням інформації щодо торговельної мережі АТБ, у суді офіційно відмовився від сторінки у соціальній мережі Facebook, підписаної його іменем.

Саме через цю сторінку Федорчук, як голова правління ГО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини», поширював інформацію про ветерана АТО, якого начебто образили в одному з магазинів Харкова через прохання обслуговувати його українською мовою. Історія про конфлікт невідомого АТОвця зі сторінки Федорчука була передрукована низкою впливових інтернет-ресурсів та стала предметом судового позову мережі АТБ щодо захисту ділової репутації компанії.

«Ніяким чином та жодними доказами не підтверджено, що Станіслав Федорчук є саме тією особою, на яку посилається позивач. Крім того, надання інформації з ЄДРПОУ щодо ГО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» жодним чином не ідентифікує Голову цієї організації з особою, яка розмістила інформацію в мережі Facebook. Так, мережа Facebook не є веб-сайтом, не є зареєстрованим ЗМІ, та, відповідно, будь-яка особа може зареєструвати в ній свою сторінку. При цьому жодного документу для ідентифікації та будь-яких вимог щодо особистої сторінки мережа не вимагає. Тобто, будь-яка людина в будь-якій країні світу може зареєструвати сторінку, наприклад, відомої особи, написати її ім’я, виставляти фото та відео-матеріали на цій сторінці. Однак, це не є підтвердженням належності до цієї особи ані цієї сторінки, ані інформації, що на ній міститься..», - заявили у Дарницькому суді столиці Станіслав Федорчук та його адвокат Вольга Шейко.

На думку представників торговельної мережі АТБ в суді, приналежність сторінки у саме Станіславу Федорчуку не викликає сумнівів. І підтвердження цього, заявляють у компанії, є передрук з цієї сторінки загальноукраїнськими Інтернет-ЗМІ з посиланням саме на «голову правління ГО «Українська народна рада Донеччини та Луганщини».

При цьому на момент передруку дезінформації сам Федорчук жодним чином не заперечував своє «авторство» сумнівних історій щодо анонімного «ветерана АТО», якого «образили через українську мову», натомість, почав робити це вже після початку судового розгляду у Дарницькому суді за позовом АТБ, наголосили у компанії.

Нагадаємо, що окрім спростування інформації про АТОвця, якого начебто образили через українську мову, юристи АТБ вимагали від поширювачів 50 тисяч гривень, які планували передати на потреби ветеранів АТО, які лікуються та проходять реабілітацію в обласній клінічній лікарні імені Мечнікова міста Дніпро.