Влада ризикує отримати "освітянський майдан" - профспілка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, коментуючи положення законопроекту №1577 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”.

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Яцунь пояснив, що законопроектом №1577 Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства фінансів планує зменшити видатки на виплати працівника освіти.

За його словами, у разі ухвалення цього законопроекту, вчитель вищої категорії, який має стаж 25 років, позбавляється 30% надбавки до зарплати за педагогічний стаж, 25% надбавки - за класне керівництво. Також знижується доплата за перевірку зошитів та за завідування кабінетом, скасовується надбавка за престижність освітянської праці і муніципальна надбавка, зокрема в Києві, за напруженість у роботі.

Таким чином вчителі отримуватимуть лише оклади у розмірі 1,8 тис. грн, а молоді вчителі та вихователі – 1,4 тис. грн.

"Ми вважаємо, що такі дії Міністерства фінансів і уряду загалом неприпустимі. Вони отримали від фракцій, яким ми надіслали свої звернення, свою оцінку. Зараз законопроект повернутий на доопрацювання на два дні до Кабінету міністрів, але є величезний ризик того, що ці позиції збережуться у цьому законопроекті...", - сказав Яцунь.

За його словами, у фракціях та деяких депутатів зі складу парламентської коаліції є розуміння неприпустимості таких кроків, але, не дивлячись на це, "цей законопроект не був знятий з розгляду".

"В нас є великі ризики, що після нового року освітяни, усвідомлюючи всю свою відповідальність перед дітьми України, просто будуть зорганізовані в освітянський Майдан", - наголосив Яцунь.

Своєю чергою голова батьківського комітету Об'єднання шкіл Дніпровського району Києва Оксана Меринова назвала «драконівською» ініціативу уряду позбавити вчителів усіх надбавок до зарплат. При цьому вона зазначила, що цим питанням також переймаються і батьки.

"В цьому питанні ми однозначно говоримо про те, що якщо буде освітянський Майдан, то це буде освітянсько-батьківський Майдан", - додала вона.

Меринова переконана, що батьки обов'язково об'єднаються з працівниками сфери освіти для того, щоб запобігти ухваленню вказаних законодавчих норм.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Верховна Рада направила на доопрацювання до Кабінету міністрів урядовий законопроект про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (№1577).

Як зазначив, представляючи законопроект, заступник міністра фінансів Володимир Матвійчук, законопроектом вносяться зміни до 66 законів та визнаються такими, що втратили чинність, 5 постанов ВР.

Він зазначив, що метою цього законопроекту є, зокрема, наведення порядку у використанні бюджетних коштів.

"Передбачено зменшення видатків на державні органи, недопущення збільшення видатків на утримання працівників державних органів в умовах проведення антитерористичної операції", - сказав Матвійчук.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань науки і освіти Лілія Гриневич наголосила, що законопроектом "скасовується широке коло пільг і виплат окремим категоріям осіб і змінюється порядок їх здійснення, переглядається рівень соціальних гарантій".