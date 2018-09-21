В уряді можуть дозволити проектувати вбудовані у житлові будинки початкові школи

Українські міста потерпають від гострої нестачі шкіл та дитсадків.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вивчає необхідність внесення змін у державні будівельні норми задля можливості проектування невеликих вбудованих і вбудовано-прибудованих у житлові будинки початкових шкіл 1-4 класів.

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Як повідомляється на сайті Мінрегіону, про це розповів заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

“Мінрегіон зараз розглядає питання – дозволити проектувати початкові школи, вбудовані в житлові будинки. Сьогодні в Україні є велика нестача шкіл та дитсадків, особливо у великих містах, центральних районах та багатьох житлових кварталах. За нормами ДБН на 1000 жителів має бути забезпечено 38 місць у дитсадках і 135 місць у школах. По факту ж цього немає. Більшою мірою через тотальну і неконтрольовану забудову міст, гонитву за більшою кількістю квадратних метрів, а не комфортом жителів. У підсумку діти навчаються у класах по 35-40 учнів, в дві, а то навіть і в три зміни”, — зазначив він.

За словами посадовця, для цього необхідно обов’язково прописати чіткі вимоги до таких закладів для проектувальників. У вбудованих школах має бути забезпечено відповідний рівень шумової ізоляції, інсоляції, пожежної безпеки, а також рекуперація, необхідна висота стель, наявність спортзалу тощо.

За словами заступника Міністра, можливість проектування вбудованих шкіл надасть можливість забезпечити людей комфортними умовами для навчання дітей, зняти соціальну напругу з катастрофічною нестачею місць в навчальних закладах, а також розвантажити дороги.

“З 1 жовтня в дію вступає оновлений ДБН щодо проектування дошкільних закладів, який вже містить норму щодо можливості проектувати невеликі дитсадки, вбудовані у житлові будинки. Проектування за аналогічним принципом невеликих початкових шкіл — це компроміс, який дійсно може вирішити важливу соціальну проблему, що сьогодні склалася”, — підсумував Парцхаладзе.

Раніше повідомлялось, що в Україні допустили асистентів дитини до шкіл і дитсадків.