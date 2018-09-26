Вілл Сміт на 50-річчя здійснив екстремальний стрибок в ущелину з гелікоптера (відео)

Відео стрибка актор виклав у своєму Youtube-каналі.

Знаменитий голлівудський актор Вілл Сміт оригінально відсвяткував свій 50-й день народження. Актор зважився на екстремальний стрибок.

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Зірка Голлівуду здійснив банджі-стрибок в ущелині Гранд-Каньйону. Мова йде про різновиди "тарзанки": Вілл Сміт випав у прірву з вертольота на швидкості до 120 км/год На землі за цим шоу спостерігали родичі і друзі актора.

Відео стрибка актор виклав у своєму Youtube-каналі. На кадрах видно, що Вілл Сміт дуже хвилювався перед своїм стрибком.