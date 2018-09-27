Дискваліфікована "Міс Україна-2018" вперше показала сина (фото)

Дідусенко розповіла, що багато дівчат мріють потрапити на конкурс краси. Але для таких як вона — мам, це стає неможливим через дітей.

«Міс Україна» Вероніка Дідусенко, яку позбавили титулу через обман, вперше висловилася з приводу скандалу.

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На прес-конференцію вона привела 4-річного сина. Поки мама виправдовувалася перед журналістами, хлопчик грав у сусідній кімнаті.

«Почала заповнювати анкету і побачила там вимогу, яка мене шокувала. Вимога, щоб не було дітей. На дворі 2018 рік. Багато дівчат мріють потрапити на конкурс краси. Але для таких як я — мам, це стає неможливим. Але це абсурдно, ті, у кого є діти, які не можуть брати участь у конкурсі», — обурилася Вероніка.

Зараз же дівчина має намір разом зі своїм адвокатом зібрати документи і звернутися до організаторів конкурсу "Міс світу", щоб вони змінили правила. І щоб жінка, яка має дитину, могла брати участь у конкурсі краси.