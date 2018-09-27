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Дискваліфікована "Міс Україна-2018" вперше показала сина (фото)

16:12, 27 вересня 2018
Суспільство
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«Міс Україна» Вероніка Дідусенко, яку позбавили титулу через обман, вперше висловилася з приводу скандалу.

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На прес-конференцію вона привела 4-річного сина. Поки мама виправдовувалася перед журналістами, хлопчик грав у сусідній кімнаті.

«Почала заповнювати анкету і побачила там вимогу, яка мене шокувала. Вимога, щоб не було дітей. На дворі 2018 рік. Багато дівчат мріють потрапити на конкурс краси. Але для таких як я — мам, це стає неможливим. Але це абсурдно, ті, у кого є діти, які не можуть брати участь у конкурсі», — обурилася Вероніка.

Дідусенко виступила на прес-конференції / скріншот

Зараз же дівчина має намір разом зі своїм адвокатом зібрати документи і звернутися до організаторів конкурсу "Міс світу", щоб вони змінили правила. І щоб жінка, яка має дитину, могла брати участь у конкурсі краси.

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Теги: #конкурс міс україна