Маємо охопити сімейними формами виховання якомога більше дітей-сиріт - Олексій Савченко

На території Миколаївської області під опікою та піклуванням виховуються 2050 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом останніх п’яти років в Миколаївській області зберігається тенденція до зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдання, яке стоїть перед усіма відповідальними органами влади – охопити сімейними формами виховання якомога більшу кількість дітей.

Про це заявив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко.

Станом на кінець вересня загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Миколаївській області становить 2 967 дітей, що на 88 осіб менше, ніж на початок 2018 року.

Протягом останніх років значно виріс рівень усиновлення та зберігається стійка тенденція до переваження національного усиновлення над міждержавним. Основною формою сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в області є опіка та піклування.

На території Миколаївської області під опікою та піклуванням виховуються 2050 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Також в області продовжують розвиватися такі сімейні форми як прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

«Наше завдання розвивати в області й надалі сімейні форми виховання. Завдячуючи державній ініціативі минулого року Миколаївщина отримала 19,5 млн грн субвенції на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт. За ці кошти в області придбано три житлових будинки у м. Очакові, м. Новий Буг та м. Баштанка для розміщення дитячих будинків сімейного типу, що дозволило влаштувати до них більш 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 28 квартир, в які заселено 33 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цього року маємо 43,4 млн грн. Розвиток сімейних форм виховання та створення комфортних умов для дітей – завдання, яке вже зараз вирішується», - коментує голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко.

Зазначимо, у 2018 році створено 3 ДБСТ та влаштовано 25 дітей, 6 ПС, в які влаштовано 18 дітей. До кінця року планується відкриття ще двох будинків сімейного типу, а саме: у м. Баштанка в будинку, придбаному за кошти субвенції, та у м. Миколаєві у власному житлі.

Крім того, станом на 27 вересня, в області діють 37 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 236 дітей та 159 прийомних сімей, де виховуються 310 дітей.

Разом у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях виховуються 546 дітей відповідної категорії.

Всього сімейними формами виховання (опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу) охоплено 2596 дітей зазначеної категорії, що становить 87,5% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в області (2967). Приріст, до попереднього року, питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, становить 1,5 %.