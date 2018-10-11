Екзарх Даниїл про томос Україні: «думаю, що буде щось позитивне»

11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, який перебував в Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві і разом зі своїм колегою звітує з цього питання на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, висловив сподівання на позитивне рішення щодо надання томосу Україні.

Він додав, що обговорення у Стамбулі триває, і припустив, що офіційне рішення може бути ухвалене до кінця дня, повідомляє "Радіо Свобода".

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«Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати», – сказав архієпископ Даниїл.

11 жовтня – третій і останній день триденного засідання Синоду.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви. Засідання Синоду триватиме з 9 по 11 жовтня. Воно проходитиме за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.