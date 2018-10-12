Половина приходів МП приєднається до єдиної Української церкви - речник УПЦ КП

Речник УПЦ КП зазначив, що наразі Московський патріархат налічує 12 тисяч приходів і, на його думку, половина з них приєднається до єдиної помісної церкви.

Після отримання Українською церквою томосу про автокефалію до неї приєднається близько половини приходів УПЦ Московського патріархату.

Про це в ефірі на Громадському сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський, прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

Речник УПЦ КП зазначив, що наразі Московський патріархат налічує 12 тисяч приходів і, на його думку, половина з них приєднається до єдиної помісної церкви.

"Потім, в перспективі кількох наступних років, я думаю, ще десь дві третини від тих, які залишаться, вони будуть переходити, а в довгостроковій перспективі ми вважаємо, що в Україні взагалі буде існувати як в Грузії грузинська церква, в Болгарії болгарська церква, в Румунії румунська церква, там немає Московського патріархату, бо це є аномалія з канонічної точки зору, так само, з часом, коли російська церква визнає автокефалію української церкви, остаточно буде врегульоване це питання", - сказав Зоря.

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Він припустив, що можливо залишиться один храм у Києві, який буде представництвом Московського патріарха при патріархові Київському.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити Томос щодо автокефалії української православної церкви.

Сьогодні, 11 жовтня, за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прогнозує проведення найближчим часом об’єднавчого собору для отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.