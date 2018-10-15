Донька Ані Лорак вперше вийшла на подіум у країні-агресорі (фото)

У доньки Ані Лорак розпущене волосся, посмішка на обличчі.

Донька опальної української співачки Ані Лорак, семирічна Софія, вперше вийшла на подіум.

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Фотографію дебюту своєї доньки артистка опублікувала в Instagram. "Ось і дебют моєї принцеси Софії на подіумі!" ― підписала знімок Ані Лорак.

При цьому співачка не уточнила, про який показ мод йдеться і де він проходив.

За інформацією сайту Сlutch, дебютний вихід Софії відбувся в Москві на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Донька Ані Лорак брала участь у показі нової колекції російського бренду L'erede, який створює дитячий та підлітковий одяг.

Як повідомляли ЗМІ, у вересні донька співачки Ані Лорак Софія вперше пішла в школу. Ані обрала для дівчинки престижну гімназію в одному з районів Підмосков'я.