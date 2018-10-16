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Лобода завалила Instagram еротичними кадрами (фото, відео)

13:40, 16 жовтня 2018
Суспільство
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Лобода обрала сміливий образ / Скріншот

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На опублікованих в Instagram світлинах і роликах артистка з'являється у золотистому вбранні. На одних кадрах у неї оголені стрункі ноги, на інших - її сукня з глибоким декольте ледь втримує груди.

"Мало порушувати закони. Ти маєш бути достатньо сильним, щоб встановити свої", - підписала Лобода відео.

Раніше Лобода вразила шанувальників фото без макіяжу. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. 

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Теги: #фото#Світлана Лобода