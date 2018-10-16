Лобода завалила Instagram еротичними кадрами (фото, відео)

Традиційно Лобода залишає під своїми фото й відео "послання".

Популярна українська співачка Світлана Лобода опублікувала фото та відео, на яких вона постає у відвертому образі.

Читайте такожЛобода випнула губи й подякувала "Інтеру" за концерт (фото)

На опублікованих в Instagram світлинах і роликах артистка з'являється у золотистому вбранні. На одних кадрах у неї оголені стрункі ноги, на інших - її сукня з глибоким декольте ледь втримує груди.

"Мало порушувати закони. Ти маєш бути достатньо сильним, щоб встановити свої", - підписала Лобода відео.

Раніше Лобода вразила шанувальників фото без макіяжу. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.