Лобода завалила Instagram еротичними кадрами (фото, відео)
13:40, 16 жовтня 2018Суспільство
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Традиційно Лобода залишає під своїми фото й відео "послання".
Лобода обрала сміливий образ / Скріншот
Популярна українська співачка Світлана Лобода опублікувала фото та відео, на яких вона постає у відвертому образі.
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На опублікованих в Instagram світлинах і роликах артистка з'являється у золотистому вбранні. На одних кадрах у неї оголені стрункі ноги, на інших - її сукня з глибоким декольте ледь втримує груди.
"Мало порушувати закони. Ти маєш бути достатньо сильним, щоб встановити свої", - підписала Лобода відео.
Раніше Лобода вразила шанувальників фото без макіяжу. Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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