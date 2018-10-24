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Лободу терміново прооперували: ЗМІ дізналися подробиці стану співачки

17:24, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Лобода госпіталізована / фото facebook.com/loboda.official

Про це повідомляє SUPER, посилаючись на джерела в одній з московських клінік, куди вчора госпіталізували 36-річну артистку.

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Найближчий тиждень їй потрібно дотримуватися суворого постільного режиму. Зазначається, що медикам вдалося стабілізувати стан співачки.

Журналісти стверджують, що всі дати концертів Світлани в Москві, заплановані на кінець жовтня, переносяться. Нові дати шоу зірки — 17, 18 і 20 січня.

Як повідомляли ЗМІ, 23 жовтня Світлану Лобода потрапила до лікарні. Співачку, яка знепритомніла просто під час репетиції до шоу, терміново доставили в московську клініку.

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Теги: #Москва#операція#Світлана Лобода