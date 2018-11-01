У сина українського співака виявили рак: артист записав звернення (відео)

Віктор Павлік припиняє збір коштів на лікування свого молодшого сина.

Український співак Віктор Павлік пояснив, чому припиняє збір коштів на лікування свого молодшого сина від раку.

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Хлопця вирішили лікувати в Україні, хоча є пропозиції з інших країн світу. Про це артист розповів у своєму зверненні у Facebook.

Наразі, за словами Павліка, зібраних грошей вистачає. Співак запевнив, що всі кошти, які залишаться після лікування сина, він віддасть комусь іншому на боротьбу з хворобою.

Як повідомляв УНІАН, у родині українського співака Віктора Павліка сталося горе: у молодшого сина артиста Павла діагностували рак хребців.