Опальна українська співачка виступила в Кремлі й зробила зізнання

Повалій розповіла про непростий період у її житті.

Українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла до РФ, виступила в Кремлі з прем'єрою програми "Серце - дім для любові".

Артистка виконала "Ой, у вишневому саду" і "Цвіте терен". Публіка в Кремлі не змогла стримати сліз, коли Повалій виконувала їх, передають "Дни.ру".

Перед виходом на сцену Таїсія зізналася, чому вирішила дати цей концерт в Кремлі.

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"Деякий час тому у мене всередині була якась зупинка. Раптом зник вогонь, який завжди повинен горіти в артиста. Мені не хотілося нічого. Саме тоді на мене почалися гоніння, період у житті був непростий. Я навіть не святкувала свій ювілей - просто було дуже сумно. Поїхала в Іспанію, довго жила серед природи, пішла в себе й шукала відповіді на всі питання. І ось тоді я багато чого зрозуміла, усвідомила, що повинна виконувати свою місію на цій землі, дану мені Богом. Виконувати, незважаючи на перешкоди. І щойно я до цього прийшла, мені одна за іншою стали приходити пісні. Ось і захотілося їх виконати, а заодно відзначити ювілеї, які тоді довелося пропустити. Концерт в Кремлі - певний життєвий етап... ", - заявила Повалій.

Раніше українська співачка Таїсія Повалій вразила своїм зовнішнім виглядом. Нову фотографію артистка опублікувала в Instagram. На фото екс-депутат від Партії регіонів з'явилася в сонцезахисних окулярах. Обличчя видно великим планом, тому помітно, що вона вдавалася до пластики або ін'єкцій.