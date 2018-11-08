Постраждалий у фатальній ДТП актор "Дизель Шоу" записав відеозвернення

У фатальній ДТП загинула учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Один з учасників "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який перебував у злощасному автобусі під час ДТП, що забрала життя Марини Поплавської, записав відеозвернення.

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Ролик артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. "Друзі, ще раз хочу подякувати всім за підтримку. Саме завдяки вашим старанням ми одужуємо. Все буде кльово. Ще раз дякую", — сказав Крутоголов.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.