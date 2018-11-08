З одного мільярда гривень субвенцій на «нову школу» освоєно лише 60%

У бюджеті на 2019 рік на оновлення освітнього середовища також закладено мільярд гривень.

З одного мільярда гривень субвенцій, які виділив Кабінет Міністрів місцевим бюджетам на створення нових освітніх умов у школах, освоєно трохи більше 60%.

Про це в інтерв'ю журналу «Новое время» повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Вперше в цьому році ми передали 1 млрд грн субвенцій на місця, щоб діти могли вчитися новому змісту в нових умовах. Відразу скажу, що освоєння цих коштів йде складно: на сьогодні витрачено трохи більше 60%», - розповіла міністр.

На думку Гриневич, це пов'язано з браком менеджерських навичок для проведення тендерів та роботи з цими коштами у місцевої влади.

«У бюджеті-2019 на оновлення освітнього середовища також закладено 1 млрд грн, і цей напрямок ми будемо продовжувати розвивати. Якщо у нас будуть залишки, ми будемо вкладати їх у шкільні автобуси, переобладнання природничо-математичних кабінетів», - сказала міністр.

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На її думку, зараз дуже важливо мотивувати учнів до вивчення точних і природничих наук.

«Дані останньої вступної кампанії показують, що є проблеми із запитом абітурієнтів на технічні напрями освіти. Це потрібно виправляти», - підкреслила Гриневич.

Вона також розповіла, що в бюджеті на 2019 рік закладені кошти на базове наукове фінансування університетів, крім того, планується розробити критеріальну систему, на підставі якої університети будуть отримувати ці гроші.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку громадянської освіти, яка передбачає визначення ціннісних орієнтирів, завдань та специфічних підходів до громадянської освіти, характеристику системи громадянської освіти, а також підготовку нормативно-правової бази.

Урядовим рішенням передбачено, що Міністерство освіти і науки разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади має розробити та подати у шестимісячний строк Кабміну проекти Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації.

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