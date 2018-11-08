На концерті Олега Винника чоловіки скаржилися, що не можуть потрапити до туалету (відео)

До чоловічого туалету утворилася величезна черга з жінок.

На концерті українського співака Олега Винника, який відбувся 7 листопада у столичному Палаці спорту, чоловіки скаржилися, що не можуть потрапити до чоловічої вбиральні через величезну чергу з жінок.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що послухати кумира зібрався повний зал. Стільцями навіть був заставлений майданчик, який зазвичай виділяють під фан-зони.

Аудиторія складалася переважно із жінок "бальзаківського віку". Чоловіки ж, що прийшли на Винника, скаржилися, що не можуть сходити до своєї вбиральні, бо її "окупували" жінки.

Під час концерту Винник дав виконати кілька сольних пісень своїй бек-вокалістці Таюне, однак їй публіка не аплодувала так жваво.

Найбільше оплесків було чути, коли співак виконував свої старі хіти такі як "Вовчиця" та "Ніно", яку на цьому концерті Винник виконав з грузинським акцентом.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Олег Винник та український репер Потап представили дуетну пісню "Найкращий день", яка стала саундтреком до фільму "Скажене весілля".