Лобода випустила нову пісню (відео)
12:47, 09 листопада 2018Суспільство
873 0
Нову пісню Лободи лайкнули в Instagram понад 300 тисяч дописників, більшість коментарів - захоплені.
ПРЕМЬЕРА!!! #INSTADRAMA 💔💔💔 ссылка в профиле 👆 пишите свои ощущения .... . качайте ... . и любите ее так, как люблю её я 🖤
Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, презентувала нову пісню INSTADRAMA.
Читайте такожЛобода захопила мережу новим фото
Про це артистка повідомила у своєму Instagram. "Пишіть про свої відчуття. Качайте. І любіть її так, як люблю її я", – написала вона.
Як повідомлялося, Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter