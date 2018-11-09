Лобода випустила нову пісню (відео)

Нову пісню Лободи лайкнули в Instagram понад 300 тисяч дописників, більшість коментарів - захоплені.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ПРЕМЬЕРА!!! #INSTADRAMA 💔💔💔 ссылка в профиле 👆 пишите свои ощущения .... . качайте ... . и любите ее так, как люблю её я 🖤 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 9 Ноя 2018 в 12:51 PST

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно перенесла операцію, презентувала нову пісню INSTADRAMA.

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Про це артистка повідомила у своєму Instagram. "Пишіть про свої відчуття. Качайте. І любіть її так, як люблю її я", – написала вона.

Як повідомлялося, Світлану Лободу 30 жовтня виписали з Боткінської лікарні Москви після термінової операції на нирках. 36-річна співачка залишила клініку, але не одна. Як пише видання Super, забрати її приїхав лідер гурту Rammstein - Тілль Ліндеманн.