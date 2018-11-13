"Треба було штани зняти ": Лободу рознесли в Instagram за фото з унітазом

Співачка сфотографувалася у вбиральні на тлі унітазу, чим не на жарт розлютила користувачів мережі.

Українська співачка Світлана Лобода, яка любить викладати в мережу провокаційні фото, поділилася з фоловерами черговою фотографією. Співачка сфотографувалася у вбиральні на тлі унітазу, чим не на жарт розлютила користувачів мережі.

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"Жахлива фотка. На унітаз ще сядь", "На унітазі ще сфоткайся..Взагалі...", "Чого вже? Зніми труси і сядь, як належить!!!", "Фантазії перебір,більше нічого показати,великого розуму не треба,на цьому і закінчиться ваша кар'єра", "що Це красиво???", "Все нижче і нижче опускаються наші ,так звані, зірки", "Королева туалету", - писали обурені користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода неоднозначно відповіла на питання, чому назвала дочку Тільда.