Настя Каменських зачарувала мережу ніжним знімком
12:07, 22 листопада 2018Суспільство
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На знімку дівчина позує в простому білому джемпері і з нюдовим макіяжем.
Instagram Настя Каменських
Настя Каменських зачарувала користувачів мережі ніжним знімком.
Фото співачка виклала у своєму Instagram. На знімку дівчина позує в простому білому джемпері і з нюдовим макіяжем.
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На фото дівчина похвалилася черговим досягненням - її новий хіт Peligroso потрапив у світовій чарт авторитетного музичного видання Billboard.
"24 місце серед Tropical Songs поряд з найпопулярнішими латиноамериканськими піснями та їх виконавцями. Люблю вас сильно! Музика не знає кордонів! Далі - більше! Дякуємо за вашу підтримку", - написала Настя.
Як повідомляв УНІАН, мережа прийшла у захват від нового образу Насті Каменських.
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