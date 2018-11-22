Настя Каменських зачарувала мережу ніжним знімком

На знімку дівчина позує в простому білому джемпері і з нюдовим макіяжем.

Настя Каменських зачарувала користувачів мережі ніжним знімком.

Фото співачка виклала у своєму Instagram. На знімку дівчина позує в простому білому джемпері і з нюдовим макіяжем.

Читайте такожМ1 Music Awards, Kazka і Тілль Ліндеманн: найгучніші концерти грудня у Києві

На фото дівчина похвалилася черговим досягненням - її новий хіт Peligroso потрапив у світовій чарт авторитетного музичного видання Billboard.

"24 місце серед Tropical Songs поряд з найпопулярнішими латиноамериканськими піснями та їх виконавцями. Люблю вас сильно! Музика не знає кордонів! Далі - більше! Дякуємо за вашу підтримку", - написала Настя.

Як повідомляв УНІАН, мережа прийшла у захват від нового образу Насті Каменських.