Волонтер розповів про можливу відповідь Путіна на отримання автокефалії УПЦ

На думку волонтера, створення помісної церкви в Україні матиме для Росії серйозні негативні наслідки.

Український офіцер, волонтер, голова благодійного фонду "Світ і Ко" Мирослав Гай висловив думку, що створення помісної церкви в Україні матиме для Росії серйозні негативні наслідки.

Значущі втрати понесе РПЦ ще і з тієї причини, що основні доходи церкви РФ були саме від українських парафій. Про це Гай сказав під час чату в "Главреді".

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"Відповідь Росії не змусила себе довго чекати. Кремлівська адміністрація веде переговори через посередників з православними церквами інших держав про невизнання української автокефалії і невходження в євхаристійне спілкування з нею. Нещодавно в Польщу їздив український пропутінський олігарх Новинський – і Польська православна церква вже заявила про те, що не визнає українську автокефалію. Паралельно таку ж заяву зробила і Вірменія. Також є ймовірність того, що Росія буде загрожувати Грузії наданням автокефалії церков окупованій Абхазії і Південної Осетії", - підкреслив спікер.

За словами волонтера, Росія просто так не відступить і буде готувати на території України провокації. Він додав, що тиск Кремля існує вже зараз, ще до отримання томосу про автокефалію УПЦ.

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"Крім того, Росія готує провокації на території України, організовуючи банди "тітушок" від РПЦ, які будуть намагатися силою утримати парафії. Вже зараз йде безпрецедентний тиск на священиків, які мають патріотичну позицію і готові перейти в Українську помісну церкву після того, як вона стане канонічною і визнаною", - зазначив Гай.

Волонтер не сумнівається, що Україну в майбутньому очікують великі потрясіння, оскільки самоідентифікація церкви – це питання історичного значення як для УПЦ, так для Путіна і всього світового православ'я.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.