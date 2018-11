Кожна третя жінка у світі хоч раз страждала від насильства - Денісова

25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Кожна третя жінка у світі хоч раз у житті страждала від фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства – такі дані наводить Уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денісова.

Цю заяву вона зробила з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначають 25 листопада.

Денісова додає, що в Україні жінки стають більш вразливими внаслідок російської агресії на Донбасі.

«В умовах збройного конфлікту кількість випадків насильства по відношенню до жінок зростає в рази», – зазначає вона.

День боротьби з насильством щодо жінок у 2018 році проходить під гаслом Hear Me Too («Почуй мене також»). Як пояснюють в організації «ООН Жінки в Україні», мета акції Hear Me Too – заохотити жінок до солідарності.

«Це заклик слухати і вірити жертвам та постраждалим від насильства, покласти край культурі замовчування і поставити постраждалих у центр уваги при реагуванні на насильство», – йдеться в заяві організації, пише Радіо Свобода.

З 25 листопада по 10 грудня триватиме акція «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства», присвячена боротьбі з порушенням прав жінок.

В жовтні 2018 року Нобелівський комітет присудив премію миру за боротьбу проти сексуального насильства єзидській активістці та колошній полонянці «Ісламської держави» Надії Мурад і лікарю з Демократичної республіки Конго Денісу Муквеге.