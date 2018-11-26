Думки користувачів УНІАН щодо введення воєнного стану в різних соцмережах розділилися - опитування

Президент Петро Порошенко пропонує Верховній Раді ввести воєнний стан в Україні до 25 січня.

УНІАН провів опитування серед своїх читачів у різних соцмережах, а також на сайті.

Згідно з даними опитування у месенджері Telegram, категорично проти введення воєнного стану в Україні висловилися 67% читачів УНІАН. Тоді як підтримали б таке рішення 33%. Всього у голосуванні взяли участь 1245 людей.

Користувачі соцмережі Facebook висловилися інакше. Так, 55% респондентів проголосували за введення воєнного стану в Україні, і, відповідно, 45% - проти. До опитування в спільноті УНІАН у Facebook приєдналися понад 800 учасників.

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, категорично проти введення воєнного стану в Україні проголосувала переважна більшість читачів - 71%. Відповідно, за рішення президента висловилися 29% опитаних. У голосуванні на сайті взяли участь 4 тисячі людей.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

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Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства. Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

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У ВМС повідомили, що, малий БРК "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу" захоплені і буксируються, а малий БРК "Нікополь" заблокований та слідує у супроводі окупантів. Внаслідок агресивних дій росіян у Чорному морі неподалік Керченської протоки 6 українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 діб для створення умов по відсічі збройної агресії. Голова ВР Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту за агресії Російської Федерації поблизу Керченської протоки сьогодні, 26 листопада, на 16:00.