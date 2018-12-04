Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера (фото)

Дизайнер Анна Октябрь поділилася знімками Кайлі на своїй сторінці в Facebook.

Співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

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Дизайнер Анна Октябрь поділилася знімками Кайлі на своїй сторінці в Facebook.

"Кайлі Міноуг в топі Anna October", - повідомила вона. Фотографією поділилася на своїй сторінці в Instagram і сама Міноуг.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася у сукні від українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.