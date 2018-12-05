Українську співачку, яка втекла до РФ, висміяли за безглузде відео з туфлями

Українська актриса висміяла Повалій за безглузде відео.

Відео української співачки Таїсії Повалій, яка втекла до РФ, висміяла в мережі актриса Ольга Сумська.

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Напередодні Повалій опублікувала коротке відео, де сидячи хвалиться своїми блискучими туфлями у соцмережі Instagram. Жінка підписала відео так: «Чим би дитя не тішилося, аби не плакало».

У відповідь на таку публікацію Сумська вирішила підколоти колегу і написала: «Розкішні, але напевно, тільки сидіти на них», спробувавши зачепити Повалій. Однак співачка відповіла не менш гостро.

«Даремно ти так думаєш, Оленька! Я в них ще й на сцені танцюю», — відповіла співачка в коментарі. Однак шанувальники були до Таїсії Повалій менш критичні і підтримали співачку в коментарях.