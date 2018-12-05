"Я - інстакоролева": Каменських в короткому топі записала трек для шанувальників Instagram (відео)
Українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео - виконання треку, присвяченого її фанам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.
"Вас уже три мільйони! Спасибі вам, мої дорогі, за кожен лайк, комммент та увагу! Далі – більше!" – написала вона і виконала трек, присвячений цій події.
"Я інстакоролева серед баронесс", – заявила Каменських і зізналася, що любить своїх фанів, "як піца любить пепероні".
Вас уже три мільйони! 🔥 Спасибі вам, мої дорогі передплатники за кожен лайк, комммент і увагу! Далі - більше! Цей #nkswag я присвячую вам! 💋 We've hit a mark of 3 million followers 🔥that's amazing! This #nkswag is for you guys. Thank you for your activity and attention 💋 #NK #NKfamily #Peligroso••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Три мільйони Три мільйони Tres Millones•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Three Millions Всі знають ім'я та прізвище•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Три мільйони Три мільони Tres Millones•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NK Baby В три рази яскравіше всіх сонць•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Я інста королева серед баронесс Підписників тепер у мене 1,2,3 Знімаю стрес ,качаю прес, pues Mi gusta sigidores fans Mis milliones I like the way you love me Followers of my Life Коли вас так багато я відчуваю кайф Я вас люблю, як піца любить паперонни Congratulazioni me a tre millioni
На церемонії вручення премії M1 Music Awards. 4 Seasons співачка станцювала тверк. За версією M1 Music Awards. 4 Seasons NK стала співачкою року в Україні.