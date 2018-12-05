"Я - інстакоролева": Каменських в короткому топі записала трек для шанувальників Instagram (відео)

Настя Каменських (NK) присвятила хіп-хоп трек своїм фанам.

Українська співачка Настя Каменських (NK) розмістила в Instagram відео - виконання треку, присвяченого її фанам в цій соціальній мережі, кількість яких досягла 3 млн.

"Вас уже три мільйони! Спасибі вам, мої дорогі, за кожен лайк, комммент та увагу! Далі – більше!" – написала вона і виконала трек, присвячений цій події.

"Я інстакоролева серед баронесс", – заявила Каменських і зізналася, що любить своїх фанів, "як піца любить пепероні".

На церемонії вручення премії M1 Music Awards. 4 Seasons співачка станцювала тверк. За версією M1 Music Awards. 4 Seasons NK стала співачкою року в Україні.