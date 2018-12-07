Напівголий Іван Дорн розбурхав мережу танцями у ванній (відео)

Український співак Іван Дорн з оголеним торсом зняв відео у ванній.

Український співак Іван Дорн оприлюднив в Instagram відео, на якому зображений з оголеним торсом танцюючим перед дзеркалом у ванній кімнаті.

Нагадаємо, в 2017 році скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення в соцмережах.

Так, артист заявив, що між Україною і Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що вибрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".