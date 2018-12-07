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Напівголий Іван Дорн розбурхав мережу танцями у ванній (відео)

15:57, 07 грудня 2018
Суспільство
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Дорн оголився для відео / "Таблоїд"

Нагадаємо, в 2017 році скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення в соцмережах.

Так, артист заявив, що між Україною і Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що вибрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".

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Теги: #Іван Дорн