Журналісти оприлюднили текст договору про передачу частини споруд Києво-Печерської Лаври у користування УПЦ МП (документ)

Сам договір складається з 11 коротких розділів, а також додатків з актами прийому-передачі спеціальною комісією і переліком конкретного майна.

Журналістам вдалося отримати копію договору між Національним Києво-Печерським культурним заповідником та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, на підставі якого влітку 2013 року монастирю було передано в користування низку культових споруд на території Лаври, що належать державі.

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Як повідомляє lb.ua у преамбулі документа підкреслюється: мова йде про «безоплатне користування» (релігійними спорудами) та «іншим майном, що є державною власністю». Строк дії договору не уточнюється, проте вказана вартість переданого майна – 22 млн 863 тис. грн.

Сам договір складається з 11 коротких розділів, а також додатків з актами прийому-передачі спеціальною комісією і переліком конкретного майна. Так, ченці зобов'язуються дбати про одержаниы об'єкти, допускати до них (у разі необхідності) державних перевіряючих, не передавати третім особам, сплачувати «комуналку». Спори вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

У контексті нинішніх напружених відносин з УПЦ МП (і можливого розірвання фактичної оренди, - як це вже сталося – хоч і за інших обставин в Почаїві) особливий інтерес представляє можливість розірвати договір з такою ініціативою може виступати Міністерство культури у випадку нецільового використання майна або утримання його в неналежному стані.

Також цікавий сьомий розділ договору. Ним, зокрема, вводиться термін «обставини непереборної сили» (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади тощо), під впливом яких допускається звільнення від відповідальності за невиконання угоди. При цьому підтверджувати такі обставини уповноважена Торгово-промислова палата України.