Вперше за останні роки зменшилася кількість інфарктів у Києві

У Києві вперше за останні кілька років зменшилася кількість хворих з гострим інфарктом міокарда.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України Микола ПОЛІЩУК.

Він зауважив, що до 2006 року у Києві спостерігалося зростання кількості випадків гострих інфарктів міокарда. “А вже у 2007-му їх (випадків) зменшилося на 11,25%. Це дало змогу зекономити бюджету охорони здоров’я 6,3 мільйонів гривень. Ця сума дорівнює, наприклад, річному бюджету Київської лікарні швидкої допомоги”, - сказав М.ПОЛІЩУК.

Істотне зниження показників кількості випадків гострого інфаркту міокарда М.ПОЛІЩУК пов’язує зі вступом у дію з липня 2006 року Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення”. “Головним індикатором впливу куріння на суспільство є показник серцево-судинних хвороб, зокрема, інфарктів і серцевих нападів. Те, що люди бодай частково перестали курити у громадських місцях – ресторанах, кафе тощо, зразу позитивно ж відобразилося на здоров’ї киян”, – вважає М.ПОЛІЩУК.

Він висловив стурбованість тим, що Кабінет міністрів досі не прийняв загальнодержавної програми щодо запобігання шкідливому впливу тютюну на здоров’я населення. “Тютюн у нашій країні є найдешевшим у Європі. Це зумовлює широке його споживання малозабезпеченими верствами населення та українською молоддю. Порівняно з країнами ЄС, цигарки у нас дешевші приблизно на 5 євро. Відтак з України у Європу та Росію поширюється тютюнова контрабанда,” – наголосив М.ПОЛІЩУК.

Одним із важливих чинників, які б допомогли вирішити цю проблему, на думку М.ПОЛІЩУКА, є підняття акцизної ставки на тютюнові вироби в Україні - щонайменше на 20-30% (плюс щорічне врахування інфляції).