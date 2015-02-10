Делегація Генштабу ЗС України проводить інспекцію російських військ у Ростовській області

Мета заходу – з’ясування характеру військової діяльності збройних сил Російської Федерації у прикордонних з Україною районах (Ростовська область), повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Старший інспекційної групи – представник Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Пономарьов, у складі групи - ще троє представників Управління.

«Проведення інспекції зазначеного району на території Російської Федерації зумовлене масштабною діяльністю її збройних сил у південно-західному регіоні на кордоні з Україною, а також інфільтрацією великої чисельності особового складу, озброєння та військової техніки збройних сил РФ на територію Донецької та Луганської областей», - зазначає Міноборони.

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Інспектори, зокрема, мають право в межах району на безперешкодний доступ до військових та інших оборонних об’єктів, військово-морських кораблів і військових літальних апаратів, за виключенням районів або “чутливих” пунктів, доступ до яких зазвичай заборонений або обмежений.

Запит на проведення інспекції був направлений російській стороні офіційним каналом зв’язку ОБСЄ. У визначений час російська сторона надала офіційну відповідь щодо прийняття інспекційної групи України на своїй території.

Копії зазначених форматів-повідомлень отримали 57 країн-учасниць ОБСЄ, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 8 лютого 2015 року президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним домовилися про зустріч у "нормандському форматі" 11 лютого у Мінську.

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Раніше УНІАН повідомляв, що, згідно з повідомленням Інформаційного спротиву, позиції східніше Дебальцевого займають російські військові зі своєю бронетехнікою.

Довідка УНІАН. Росія від лютого 2014 року здійснює воєнну агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – у Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси.

Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більше ніж 10 тисяч отримали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки.

Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.

20 січня 2015 року Міноборони РФ оголосило про збільшення вп'ятеро інтенсивності польотів авіації у Південному військовому окрузі РФ, розташованому біля кордонів України.

Крім того, 20 січня за оперативною інформацією Ради національної безпеки та оборони, було зафіксовано перетин україно-російського кордону двома батальйонно-тактичними групами збройних сил РФ.

За інформацією компетентних органів України, РФ зосередила вздовж українсько-російського державного кордону понад 50 тисяч російських військовослужбовців, що перебувають у стані повної бойової готовності, розгорнула у безпосередній близькості до території України озброєння та військову техніку, яка раніше не дислокувалася у прикордонних районах РФ.

Того ж 20 січня українське МЗС через ОБСЄ звернулося до Російської Федерації з вимогою офіційно повідомити цілі стягнення військ та військової техніки до кордонів України.