Савченко може померти в найближчі дні - правозахисниця

10:27, 27 лютого 2015
Суспільство
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Член Ради з прав людини при президенті Росії Олена Масюк закликала перевести під домашній арешт Надію Савченко, яка голодує в московському СІЗО.

REUTERS

Про це повідомляє ТСН.

"Перш ніж ви, шановні колеги, вирішите опонувати мені по причині того, що, можливо, ви вважаєте Савченко злочинницею і вбивцею, і будете стверджувати, що суд у всьому розбереться, згадаєте мої слова: Надія Савченко може померти в найближчі дні", - йдеться у зверненні Масюк, де вона закликала інших членів Ради звернутися до влади з проханням змінити запобіжний захід для Савченко.

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За її словами, стан здоров'я Савченко в останні дні різко погіршився, оскільки вона 15 днів відмовляється від ін'єкцій глюкози. Масюк пише, що у Савченко почалися серйозні проблеми з внутрішніми органами.

"Не в наших силах звільнити Надію Савченко з-під арешту, але маємо право звернутися до тих, хто може змінити їй запобіжний захід. Наприклад, на домашній арешт в стінах українського посольства в Москві або в орендованій адвокатами квартирі в Москві. Це врятує їй життя", - заявляє Масюк.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування.

Наприкінці січня цього року російські слідчі повідомили Савченко про порушення проти неї нової кримінальної справи - про незаконний перетин кордону.

25 лютого Московський міський суд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження арешту Савченко до 13 травня.

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